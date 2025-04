Geldbörse oder Papiere verloren – Pech gehabt: Alle krank – Stuttgarter Fundbüro seit Wochen geschlossen

1 Verloren Schlüssel erhält man für 6,50 Euro vielleicht auf dem Fundbüro zurück. Foto:

Die Stadt Stuttgart spricht von einer Ausnahmesituation und will nun eine Aushilfe einlernen. Auch telefonisch ist seit Ende März im Fundbüro niemand erreichbar.











Die meisten Bürgerinnen und Bürger kennen diese städtische Einrichtung nicht, weil sie sie glücklicherweise noch nie benötigt haben. Mit dem Gang zu dieser Dienststelle des Ordnungsamts ist dennoch oft die letzte Hoffnung auf Eigentumssicherung verbunden. Nun ist aber das Fundbüro in der Hauptstätter Straße 66 in der Stadtmitte, in dem alles abgegeben wird, das nicht in Stadtbahnen und Bussen und auch nicht auf dem Flughafen verloren gegangen ist, seit Wochen geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar.