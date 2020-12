1 Das alte Gebäude auf dem Nürk-Areal soll bald abgerissen werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Planung für das Nürk-Areal im Esslinger Stadtteil Pliensauvorstadt nimmt Fahrt auf. Auch geförderter Wohnraum soll entstehen.

Esslingen - Es haben sich schon Mietinteressenten gemeldet. Dabei steht das alte Gebäude auf dem Nürk-Areal noch, und für das neue hat der Planungs- und Genehmigungsprozess gerade erst begonnen. Allein anderthalb Jahre wird nach Schätzungen aus dem Esslinger Rathaus das Prozedere an Schreibtischen, in Ausschüssen und im Gemeinderat dauern, bis der erste Spaten für die neuen Gebäude in den Boden gerammt wird. Entwickelt wird das etwa 10 000 Quadratmeter große Areal in der Pliensauvorstadt von Lidl und der Stadt Esslingen. Geschäfte, darunter ein Lidl-Markt, sowie Büros und Wohnungen sollen hier ab Mitte 2022 entstehen. Bis zu 500 Menschen sollen in dem neuen Quartier leben. Bauherr ist die Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.