Geistlicher weiterhin auf freiem Fuß: 13-Jährigen missbraucht – Verurteilter Pfarrer legt weitere Rechtsmittel ein

Weil er einen damals 13-Jährigen im Kreis Esslingen schwer sexuell missbraucht hat, muss ein Pfarrer für zwei Jahre ins Gefängnis. Antreten muss er die Strafe aber vorerst noch nicht.











Das Urteil wegen schweren sexuellen Missbrauchs gegen einen Pfarrer ist weiterhin nicht rechtskräftig. Die Verteidigung des Mannes hat gegen das Urteil des Berufungsgerichts erneut Rechtsmittel eingelegt und eine Revision beantragt. Das teilte ein Sprecher des Stuttgarter Landgerichts mit. 2022 war der evangelische Geistliche vom Esslinger Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Die Berufungskammer hatte jüngst entschieden, dass für die überlange Verfahrensdauer fünf Monate der verhängten Gesamtfreiheitsstrafe als bereits vollstreckt gelten. Inhaltlich wurde die erstinstanzliche Entscheidung aber bestätigt.

Nur noch eine Überprüfung auf Verfahrens- oder Rechtsfehler

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 1945 geborene Angeklagte einen zur Tatzeit 13 Jahre alten Jungen in zwei Fällen in einer Kommune im Kreis Esslingen schwer sexuell missbraucht hat. Die Übergriffe liegen zwei Jahrzehnte zurück. Weil die Prozesse über weite Strecken unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, ist über die konkreten Vorwürfe gegenüber dem verheirateten Geistlichen wenig bekannt. Bei der Revision wird ein Urteil nur noch in rechtlicher Hinsicht überprüft, also nur auf Verfahrens- oder Rechtsfehler. Bei der Berufung kann das Verfahren der Vorinstanz dagegen komplett neu aufgerollt werden.