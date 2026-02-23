Geislingen an der Steige: Unfall auf B10 – Bundesstraße komplett gesperrt

1 Die Polizei regelt den Verkehr (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Unfall in den Morgenstunden: Mindestens zwei Autos sollen in der Nähe von Geislingen an der Steige zusammengestoßen sein. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.











Link kopiert

Bei einem schweren Zusammenstoß auf der Bundesstraße 10 zwischen Geislingen an der Steige und Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei von den Rettungskräften aus dem Wrack seines Autos geschnitten und mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundesstraße wurde wegen der Rettungsarbeiten zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Nach ersten Angaben war mindestens ein Auto mit einem entgegenkommenden anderen Wagen zusammengestoßen. Wer sich in der Gegend auskenne, solle das Gebiet weiträumig umfahren, hieß es weiter.