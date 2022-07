1 Einer der Männer übergab sich im Taxi (Symbolbild). Foto: imago images/Bihlmayerfotografie/Michael Bihlmayer

Drei mutmaßlich betrunkene Männer verprügeln in Geislingen an der Steige einen Taxifahrer und beleidigen Polizisten. Wie kommt es zu dieser Situation?















Link kopiert

Drei Männer haben in der Nacht zum Samstag in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) zuerst einen Taxifahrer verprügelt und dann Polizisten beleidigt. Wie die Beamten berichten, fuhren die Männer – 21, 26 und 30 Jahre alt – gegen 1.45 Uhr von einem Rockkonzert mit einem Taxi nach Geislingen in ein Hotel.

Die Männer waren mutmaßlich betrunken, einer musste sich im Auto übergeben. Der Fahrer hielt an und es kam zum Streit. Weil die Situation eskalierte, wählte der Taxifahrer den Notruf. Die Männer schlugen und traten daraufhin auf den Fahrer ein und stießen ihn gegen eine Gebäudewand und mit dem Kopf gegen ein Fahrzeug. Einer der Männer schlug außerdem den Spiegel eines geparkten Autos ab.

Drei Streifenbesatzungen waren im Einsatz, um die mutmaßlichen Schläger festzunehmen, wobei die Männer die Beamten beleidigt haben sollen.

Der Taxifahrer kam verletzt in eine Klinik. Die mutmaßlichen Schläger müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.