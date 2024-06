Geislingen an der Steige: Nach Brand in Autohaus - 58-Jähriger stirbt im Krankenhaus

1 Mehr als 85 Feuerwehrleute waren am Einsatzort. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Bei einem Brand in einem Autohaus in Geislingen an der Steige ist ein 58-jähriger Angestellter ums Leben gekommen.











Nach einem Brand in einem Autohaus im Kreis Göppingen ist ein 58-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Sonntagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Brand war am Freitagabend in dem Autohaus in Geislingen an der Steige ausgebrochen. Laut Polizei loderten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mehrere Meter hohe Flammen aus dem Gebäude. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund eine Million Euro.

Der 58 Jahre alte Angestellte war per Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in eine Spezialklinik gekommen. Neben dem Rettungshubschrauber waren mehr als 85 Feuerwehrleute aus mehreren Orten sowie das DRK und mehrere Notfallseelsorger im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten auch am Montag weiter an.