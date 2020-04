1 Beim Projekt „KieWis - Kinder entdecken Wirtschaft“ sind Grundschüler beim ganzen Fertigungsprozess der Firma Gehring mit dabei. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Vor zehn Jahren begann mit der Unterschrift unter die Urkunde zur Bildungspartnerschaft zwischen der Lindenschule und Gehring eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte. Bereits zum zehnten Mal haben Schule und Firma in diesem Jahr das Projekt „KieWis - Kinder entdecken Wirtschaft“ durchgeführt. Bei dem Projekt wird mit Kindern im Grundschulalter ein kompletter Fertigungsprozess durchlaufen und dadurch betriebliche Zusammenhänge vermittelt. In zwei Unterrichtsbesuchen werden Logos entwickelt, technische Zeichnungen angefertigt und ein Styropormodell erstellt.

Die eigentliche Fertigung eines eigenen Fahrzeugs erfolgt bei Gehring in der Lehrwerkstatt. Dabei werden die Auszubildenden an den einzelnen Fertigungsstationen eingesetzt und kümmern sich professionell um die Kinder. Von dem Gravieren der Nummernschilder über das Drehen der Räder bis hin zur kompletten Baugruppenmontage stehen die Auszubildenden den Schülern mit Rat und Tat zur Seite. „Wir hatten viel Spaß mit den Kindern und haben unser Wissen gerne weitergegeben“, berichtete der Auszubildende Christian Obele über das diesjährige Projekt. In den vergangenen zehn Jahren wurden von Rennwagen über LKWs bis hin zu Radladern unterschiedlichste Fahrzeuge gefertigt und als Stiftehalter ausgelegt. Ausbildungsleiter Bernhard Siegert erinnert sich genau an jedes einzelne Projekt. „Jedes Jahr haben wir uns eine neue Herausforderung gesucht und gemeinsam gemeistert“ erzählt er stolz.

Bei den Projektfesten mit eigener Präsentation der Drittklässler kam es dann zu der meist sehnlich erwarteten Übergabe der Fahrzeuge. Die neue Schulleiterin der Lindenschule, Frau Plettinger, zeigte sich auf dem diesjährigen Projektfest begeistert. „Beeindruckend mit welcher Freude die Kinder sich dem Projekt widmen und Technik für sich entdecken“ erklärte Sie.

Auf der Abschlussveranstaltung präsentierten die Kinder den kompletten Projektablauf als eine Art Theaterstück. Präzise erklärten Sie die einzelnen Projektschritte und schlupften dabei in die Rollen der Mitarbeiter und Auszubildenden der Firma Gehring. Für alle Beteiligten ein gelungener Abschluss des Jubiläumsprojekts.