3 Der Weiler Gemeinderat 1946 mit Rudolf Kraus (mit Kette links) und Peter Hartmann (mit Kette rechts) Foto: Stadtarchiv Weil am Rhein, Kempe Foto:

Der Krieg verloren, die Fabriken zerstört, die Menschen hoffnungslos: so war es 1945 auch in Weil am Rhein. Doch das gelobte Land liegt nahe, und der Bürgermeister startet einen gewagten Vorstoß. Die Geschichte einer verspäteten versuchten Fahnenflucht.















Es ist ein höchst konspiratives Treffen. Keine sieben Wochen ist es her, dass die Franzosen in Weil am Rhein einmarschiert sind. Und plötzlich ist Rudolf Kraus wieder Bürgermeister, so wie bis 1933, als ihn die Nazis aus dem Rathaus warfen. Nichts hat er sich zuschulden kommen lassen – damals. Doch jetzt, das weiß er, riskiert er Kopf und Kragen. Die Franzosen fänden es jedenfalls nicht lustig, wenn sie von seinen Geheimverhandlungen in der Schweiz wüssten.