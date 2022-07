21 In dieser Bildergalerie stellen wir 19 Freibäder in der Region Stuttgart mit ihren Highlights vor. Foto: Imago/Shotshop

Erlebnisspaßbad mit Riesenrutsche, Naturfreibad ohne Chlor oder Schwimmen mit besonderem Ausblick: Wir zeigen die schönsten Freibäder in der Region Stuttgart - und was sie zu bieten haben.















Ein Waldfreibad, ein Seebad und mehrere kleine Bäder, die kaum jemand kennt: Die Region Stuttgart hat auch in Sachen Freibäder viel Abwechslung zu bieten. Egal ob man Spaß und Action für die ganze Familie sucht oder am liebsten alleine seine Bahnen zieht, in unserer Übersicht über die Freibäder in der Region sollte jeder fündig werden.