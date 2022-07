1 Ein verlorener Ort in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Uli Deck

Mit einer Serie haben sich die EZ-Reporter auf die Suche nach verlorenen und geheimnisvollen Orten gemacht. Und sie wurden vielfach fündig im Kreisgebiet. Sie gingen Fragen nach wie: Wer hat einst in diesem Haus gelebt? Was wurde in jener Fabrik produziert? Welche Geschichte steckt hinter dieser Kirche, welcher Mythos rankt sich um dieses oder jenes Gebäude? Was hat es mit diesem kleinen Wäldchen auf sich? Eine Serie, die Esslingen und den Landkreis aus einer bis dato unbekannten und mitunter geheimnisvollen Perspektive zeigte. Insgesamt entstand ein historisches Panorama, an dem die Leserinnen und Leser einiges wiedererkannten und vieles neu entdeckten.