Zeugenaufruf Kirchheim/Teck Drei Einbrüche in einer Nacht

Unbekannte brachen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in drei Gebäude im Gewerbegebiet Bohnau ein und stahlen unter anderem einen Kastenwagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.