Geheimhaltung bei Breuninger: Geschäftsführung, Stadt, Ministerium: niemand wusste von Verkaufsplänen

1 Erst kürzlich hat OB Frank Nopper (links) auf seiner „Sommertour“ den Breuninger-Chef Holger Blecker besucht – der Verkauf des Unternehmens, heißt es bei der Stadt, sei kein Thema gewesen. Foto: Stadt Stuttgart

Ob im Rathaus, im Finanzministerium, beim Handelsverband oder bei der City-Initiative – vom geplanten Breuninger-Verkauf erfuhren die Entscheidungsträger der Stadt aus den Medien. Dabei hat OB Frank Nopper erst kürzlich den CEO Holger Blecker besucht.











Auf seiner „Sommertour zu Stuttgarter Unternehmen“ hat OB Frank Nopper (CDU) erst kürzlich Holger Blecker getroffen, der seit 2017 CEO von Breuninger ist. Man sprach darüber, „wie man Einzelhandel und Gastronomie in der Innenstadt verbessern“ könne. Der geplante Verkauf der Warenhauskette sowie sämtlicher Immobilien sei kein Thema gewesen, heißt es am Donnerstag im Rathaus. Nach der Eröffnung des Weindorfs hat sich der Rathauschef in den Urlaub begeben, aus dem er unserer Redaktion ein Statement übermittelt hat.