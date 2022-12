Frühere Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili legt im Korruptionsskandal Teilgeständnis ab

Eva Kaili, die frühere Vizepräsidentin des EU-Parlaments, hat in der belgischen Untersuchungshaft ein Teilgeständnis abgelegt. So wusste sie etwa über dubiose Geldkoffer ihres Mannes in ihrer Wohnung Bescheid.