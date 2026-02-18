„Gibt Leute, die uns hassen“: Was verdient ein Müllwerker?

1 Autofahrer reagieren von Zeit zu Zeit gereizt auf die Müllautos. Dann ist gute Kommunikation gefragt. Foto: Sebastian Xanke

Müllwerker zu sein, ist ein harter Job. Wütende Autofahrer, Wind, Wetter – und die Bezahlung? Im Kreis Esslingen ist die Konkurrenz groß.











Link kopiert

Der Tag beginnt früh. „Ich wohne in Kirchheim unter Teck und stehe um 4.30 Uhr auf“, sagt Paul. Seit vielen Jahren ist er Müllwerker, der 40-Jährige fährt für die Alba, eines von sechs Abfall-Abfuhrunternehmen im Kreis Esslingen. Der Himmel ist noch dunkel, als sich Paul mit seinem Team startklar macht. Die Lichter des Müllwagens blinken. Hinten springen er und sein Kollege Christian – 23 Jahre alt – auf, ständig bereit, für die nächste Biomülltonne wieder abzusteigen.