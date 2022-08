In diesen Handwerksberufen verdient man am meisten

Gehälter im Handwerk in Baden-Württemberg

1 Rund 57 000 Maurer und Betonbauer gibt es in Baden-Württemberg. Foto: imago images/Westend61/Christian Vorhofer via www.imago-images.de

Kfz- und Elektrotechniker, Maurer, Bäcker, Installateure – wo verdient man im Handwerk wie viel? Und wo sind Urlaubs- und Weihnachtsgeld am besten? Das Handwerk im Land im exklusiven Gehältercheck.















Das Handwerk ist eine der wichtigsten Säulen der Wirtschaft in Baden-Württemberg. Rund jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeitet in einem Handwerksberuf, das sind rund eine halbe Million, berichtet die Arbeitsagentur. Laut Baden-Württembergischen Handwerkstag ist jeder sechste Betrieb im Land ein Handwerksbetrieb, der Handwerkstag gibt die Gesamtzahl aller im Handwerk tätigen Personen für das vergangene Jahr gar mit rund 800 000 an.