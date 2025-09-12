Gegner des VfB Stuttgart: Noah Atubolu vom SC Freiburg – der beweglichste „Baumstamm“ des Schwarzwalds
1
Will den Kasten gegen den VfB sauber halten: Freiburgs Keeper Noah Atubolu. Foto: Tom Weller/dpa

Noah Atubolu vom SC Freiburg ist ein echter Modellathlet und gilt als künftiger Nationalkeeper: Der VfB Stuttgart fordert an diesem Samstag einen speziellen Typen.

Die Torhüterkarriere des heute 23-jährigen Noah Atubolu begann einst mit einem Zufall in der Halle. Bei einem Nachwuchsturnier verletzte sich damals der Keeper des Freiburger FC, bei dem Atubolu die ersten Jahre in der Jugend aktiv gewesen war - als Abwehrspieler. Es ging ins Elfmeterschießen, das Team brauchte einen Ersatztorwart. Das Ende war ein Anfang: Atubolu parierte drei von fünf Schüssen. Fortan stand er zwischen den Pfosten.

