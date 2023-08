12 Jan Ferdinand (li.) im Herbst 2015 als A-Jugendlicher im VfB-Profitraining mit Alexander Zorniger. Der Stürmer spielte bis 2019 beim VfB II. Seit 2021 ist der 26-Jährige wieder in Balingen aktiv, wo er schon als Jugendlicher aufgelaufen war. In unserer Bildergalerie zeigen wir die weiteren Balinger mit VfB- oder Kickers-Bezug. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Der VfB-Kontrahent am Samstag hat ohne Frage den Stuttgart-Faktor. Wir zeigen, wer bei der TSG Balingen schon in der Landeshauptstadt am Ball war.















Für die TSG Balingen ist es alles andere als ein normales Spiel, wenn sie an diesem Samstag (13 Uhr) im DFB-Pokal auf den VfB Stuttgart trifft. Das liegt zum einen natürlich am besonderen Rahmen im ausverkauften Reutlinger Kreuzeiche-Stadion, zum anderen aber auch an den persönlichen Biografien der Spieler: Etliche Balinger haben früher einmal selbst das Brustring-Trikot getragen – bei manchen war es ein Intermezzo, andere blieben über Jahre.

Und auch bei den Stuttgarter Kickers haben einige ihre Spuren hinterlassen – unter anderem der heutige TSG-Cheftrainer Martin Braun, der bei den Blauen knapp zwei Jahre lang als Sportlicher Leiter fungierte.

Welche zwölf Balinger haben eine sportliche Vergangenheit in der Landeshauptstadt? Wann und wie lange waren sie beim VfB oder den Kickers aktiv? Das haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.