1 Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: 2004 gewinnt der junge Trainer José Mourinho mit dem FC Porto die Champions League. Foto: IMAGO/BSR Agency

Der VfB trifft im Europa-League-Achtelfinale auf den FC Porto, einen Club mit glanzvoller Historie und einem aufstrebenden Chefcoach. Was erwartet die Hoeneß-Elf in Portugal?











Im Achtelfinale der Europa League trifft der VfB auf einen ruhmreichen Vertreter des europäischen Fußballs, einen zweimaligen Weltpokalsieger. 2004 gewann der Club aus der 232 000 Einwohner zählenden Hafenstadt am Atlantik die Champions League, besiegte im Finale in der Arena auf Schalke unter dem aufstrebenden Trainer José Mourinho die AS Monaco mit 3:0. Der Club Die heimische Primeira Liga führt der FC Porto aktuell vor den beiden Lissaboner Rivalen Benfica und Sporting an, hat aber seit 2022 den nationalen Titel nicht mehr geholt. Mit 30 Meisterschaften und 20 Pokalerfolgen sind die „Drachen“ aus dem 50 000 Besucher fassenden Estádio do Dragão historisch betrachtet die Nummer zwei hinter Benfica (38 Meistertitel). 1987 gewann man den Europapokal der Landesmeister im Finale mit 2:1 gegen den FC Bayern. Legendär ist bis heute der 1:1-Ausgleich des Algeriers Rahab Madjer per Hackentrick. 2011 holte der FC Porto auch die Europa League, 2003 den Uefa-Cup. 1987 und 2004 wurde man Weltpokalsieger.