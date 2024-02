Gegner des VfB Stuttgart: Das ist die Personalsituation beim 1. FC Köln

1 Timo Schultz und der 1. FC Köln reisen zum VfB Stuttgart. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am Samstag gastiert der 1. FC Köln beim VfB Stuttgart. Vor der Partie äußert sich Trainer Timo Schultz zur Lage beim „Effzeh“ – und gibt Auskunft über die Personalsituation.











Link kopiert

Timo Schultz traut dem 1. FC Köln auch bei den Überfliegern des VfB Stuttgart einen Coup zu - sofern sein Team an die Leistungsgrenze kommt. „Wenn wir am Limit sind, können wir jeden Gegner schlagen und extrem unangenehm sein für jede Mannschaft“, sagte der FC-Trainer mit Blick auf das Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).

Beim Tabellendritten ist der FC klarer Außenseiter, dennoch beschwor Schultz erneut den Glauben an die eigene Stärke. „Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Chance haben, in Stuttgart etwas mitzunehmen, wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen“, sagte er.

Offensiv-Trio fällt weiterhin aus

Der zuletzt gesperrte Innenverteidiger Jeff Chabot wird in die Startelf zurückkehren und voraussichtlich Luca Kilian ersetzen. „Er ist unser heimlicher Chef“, sagte Schultz über Chabot: „Unheimlich zweikampfstark, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine wichtig.“

Im Kampf um den Klassenerhalt braucht der FC dringend Punkte, vor dem 23. Spieltag hat Köln als Tabellen-16. sechs Zähler Rückstand auf Borussia Mönchengladbach, das den ersten Nichtabstiegsrang belegt. Fehlen werden dabei erneut die Offensivspieler Davie Selke, Mark Uth und Luca Waldschmidt. Bei Selke „sieht danach aus, dass er vor der Länderspielpause (Mitte/Ende März, d. Red.) zurückkommt“, so Schultz: „Fürs Wochenende ist er kein Thema.“