Ryyan Alshebl hat ab Juni das Sagen im Rathaus der schwäbischen Gemeinde Ostelsheim (Kreis Calw). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Ryyan Alshebl floh 2015 aus Syrien nach Deutschland. Nun wurde er zum ersten Bürgermeister mit syrischen Wurzeln in Baden-Württemberg gewählt. Was hat er vor – und was sagen die Ostelsheimer über ihren künftigen Rathauschef?















Auf den ersten Blick scheint Ostelsheim im Kreis Calw ein schwäbisches Dorf wie jedes andere zu sein: Eine ältere Frau schiebt an diesem sonnigen Mittag ihren knatternden Mäher über den Rasen, eine Straße weiter lädt ein Mann in seiner Scheune einen Hänger voll Holz aus, ein anderer schraubt an seinem Traktor herum. Die Hecken sind akkurat geschnitten, manche Sträucher mit bunten Ostereiern dekoriert, an einer Garage prangt der freundlich, schwäbische Hinweis: „Wer vor meiner Garasch parkt, kriagt dr Ranza voll“. Bis auf das Vogelgezwitscher, das Kreischen der Kinder vom Bolzplatz und dem Rasenmäher ist es ruhig im Ort, die meisten Bewohner sind sicher im Geschäft – wie es sich für fleißige Schwaben gehört. Als Nicht-Einheimischer zieht man misstrauische Blicke auf sich.