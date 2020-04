1 Die Verhaltensregeln gelten auch in Flüchtlingsunterkünften Foto: picture alliance/dpa/Jens Büttner

Die Corona-Krise macht vor Flüchtlingsunterkünften nicht Halt. Damit auch Bewohner, die nicht gut Deutsch sprechen, die Verhaltensregeln kennen, werden sie in verschiedenen Sprachen informiert.

Kreis Esslingen - Die Coronavirus-Pandemie lässt es fast so erscheinen, als gebe es keine anderen Themen mehr. Doch in Zeiten, in denen jeder angehalten ist, zu Hause zu bleiben, muss man auch an jene denken, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Das bemerkt die Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierungsberatung Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung: „Das Haus kaum noch verlassen zu können, bedeutet nicht für alle Entschleunigung und Familienzeit: Geflüchtete Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften ohne Internetzugang leben, haben plötzlich keinen Zugang mehr zu Informationen oder keinen Kontakt zu Familienangehörigen.“