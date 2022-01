Geflüchtete in Ostfildern

1 Ralf Holzner ist Berater bei beruflichen Fragen für Geflüchtete. Foto: /Peter Stotz

Ralf Holzner berät beim Freundeskreis Asyl Ostfildern geflüchtete Menschen in Sachen Ausbildung oder Berufstätigkeit.















Ostfildern - Eine Berufsausbildung oder eine qualifizierte Berufstätigkeit ist in aller Regel der Schlüssel zu einem auskömmlichem Verdienst und somit einem selbstständigen Leben. Dies gilt umso mehr für Geflüchtete, da die Teilnahme am Arbeitsleben die Integration erleichtert und eine Berufstätigkeit auch die Bleibechancen wesentlich verbessert. Vor diesem Hintergrund kümmert sich in Ostfildern seit dem vergangenen Sommer Ralf Holzner um die Beratung Geflüchteter zu beruflichen oder Ausbildungsfragen.