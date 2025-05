Geflüchtete in Filderstadt: Trotz Bedenken: Unterkunft für mehr als 100 Menschen kommt

1 Das neue Wohndorf soll auf einer Freifläche am äußersten Rand des Gewerbegebiets in Bernhausen entstehen. Foto: Caroline Holowiecki

Weder die Stadtverwaltung noch der Gemeinderat sind damit glücklich, dennoch wurde nun ein neues Containerdorf am äußersten Rand von Bernhausen beschlossen.











Link kopiert

Es ist beschlossene Sache. Am Montag hat der Gemeinderat Filderstadt mit recht knapper Mehrheit den Weg frei gemacht für den Bau einer neuen Großunterkunft für geflüchtete Menschen. Entstehen wird sie am äußersten Rand des Gewerbegebiets von Bernhausen, auf einer Grünfläche an der Ecke der Gottlieb-Daimler-Straße auf Höhe der Weidacher Straße gleich hinter dem Porsche-Zentrum. Hier war in der Vergangenheit bereits eine vorläufige Unterkunft des Landkreises Esslingen genehmigt worden. Auf die Wiese soll, nachdem das Grundstück gepachtet wurde, eine temporäre Unterkunft in Modulbauweise gestellt werden. Etwa 105 Personen sollen darin Platz haben.