Geflüchtete in Filderstadt: Containerdorf bleibt bis zu drei Jahre länger
1
Das Containerdorf für geflüchtete Menschen auf dem Parkplatz der Weilerhausporthalle in Plattenhardt wird deutlich länger stehen bleiben als zunächst angekündigt. Foto: Caroline Holowiecki

Der Filderstädter Gemeinderat stimmt der Verlängerung der Standzeit der Unterkunft im Weilerhau in Plattenhardt zu. Was ist für die Unterbringung von Geflüchteten in Zukunft geplant?

Es hatte sich bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell: Das Containerdorf für geflüchtete Menschen auf dem Parkplatz der Sporthalle im Weilerhau in Plattenhardt wird deutlich länger stehen bleiben als zunächst angekündigt. Anfang 2024 sind im Sport- und Naherholungsgebiet die 80 Container bezogen worden. Der Filderstädter Gemeinderat hat nun in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Betrieb für weitere zwei Jahre bis Ende 2027 mit einer Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr beschlossen. Alles in allem wird Filderstadt für die fortlaufende Miete der Container, die weitere Beschäftigung des Personals und den Rückbau mehr als drei Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Ende 2028 muss die Anlage aus baurechtlichen Gründen endgültig weichen.

