1 Auf den Parkplatz an der Höhensporthalle im Weilerhau kommen temporäre Unterkünften. Foto: Caroline Holowiecki

Vor einigen Jahren ist der Weilerhau-Parkplatz in Plattenhardt schon einmal mit Flüchtlingsunterkünften belegt gewesen, nun bereitet sich die Stadt Filderstadt erneut darauf vor. Das Ganze wird Millionen kosten, Alternativen gibt es nicht.















Nun geht es also doch nicht ohne: Die Stadtverwaltung Filderstadt wird wieder ein Containerdorf für Geflüchtete im Gebiet Weilerhau in Plattenhardt errichten. Bereits im Oktober 2022 hatte der Gemeinderat angesichts des massiven Flüchtlingsstroms aus der Ukraine die Weichen dafür gestellt, um eine Belegung von Sporthallen tunlichst zu vermeiden. In seiner jüngsten Sitzung gab das Gremium nun endgültig mehrheitlich grünes Licht für die Nutzung des großen Parkplatzes an der Höhensporthalle. Dort soll eine temporäre Unterkunft in Containerbauweise für etwa 130 Personen entstehen. Vorerst zwei Jahre lang sollen die mobilen Wohneinheiten bleiben.

Die stapelbaren Stahlcontainer – angedacht sind etwa 22 Ein-Raum- und 23 Zwei-Raum-Appartements plus Waschmaschinen-, Schulungs- und Verwaltungsräume – sollen angemietet werden. Kosten von 2,35 Millionen Euro stehen dafür im Raum, außerdem gut 870 000 Euro an jährlichen Betriebskosten. Rechnet man noch die Personalkosten obendrauf, denn der Beschluss geht einher mit der Schaffung diverser Stellen, wird dieses Projekt in zwei Jahren nahezu 4,3 Millionen Euro verschlingen. Viel Geld, doch etliche Kommunen sind gezwungen, in Ermangelung von Wohnungen auf Container zurückzugreifen. Der Köngener Gemeinderat etwa hat jüngst den Baubeschluss für die Neuerrichtung einer Anschlussunterkunft für 3,5 Millionen Euro gefasst, Kirchheim hat für Provisorien sechs Millionen Euro nachträglich im Haushalt eingeplant, und auch Nürtingen will eine Siedlung für bis zu 80 Menschen in sogenannten Familiencontainern errichten.

Zuweisungszahlen durch den Landkreis sind unverändert hoch

In Filderstadt waren sich die meisten Stadträte über die Fraktionen hinweg einig: Ideal ist das alles nicht. Doch es ist alternativlos, und die Zeit drängt, wie der Oberbürgermeister Christoph Traub erläuterte. Die Zuweisungszahlen durch den Landkreis seien unverändert hoch. Glück im Unglück: Das Engagement in der Bürgerschaft ist enorm, das Gros der ukrainischen Geflüchteten ist privat untergekommen. Ende 2022 hat die Stadt für fast sechs Millionen Euro das Ex-Ibis-Hotel in Bonlanden gekauft. Gut und gerne 120 Personen können dort wohnen, das reicht aber nicht. „Wir gehen davon aus, dass das Hotel bis Mitte des Jahres voll belegt sein wird“, sagte Christoph Traub. Im Haupt- und Personalamt rechnet man bis Ende des Jahres mit 133 fehlenden Plätzen.

Sie sollen im Containerdorf im Weilerhau entstehen. Die Fläche liegt zwar ab vom Schuss, hat aber den Vorteil, dass sie in puncto Wasser und Strom erschlossen ist. Bereits in der Vergangenheit standen hier temporär Flüchtlingscontainer. Hinzu kommt, dass Plattenhardt aktuell der einzige Stadtteil ohne Unterkunft für Geflüchtete ist. Inklusive Lieferzeit, Planung, Herrichten des Baufeldes und Aufbau geht die Verwaltung davon aus, dass es noch acht bis elf Monate dauern wird, bis die ersten Bewohner in die Anlage einziehen können.

Holzmodule aus Nachhaltigkeitsgründen gefordert

Diskussionen gab es im Gremium vor allem zum Material. Die Grünen-Fraktion plädierte dafür, aus Nachhaltigkeitsgründen Holzmodule zu kaufen, statt Stahlcontainer zu mieten. Das sei in Sachen Ökologie und Wohnqualität besser, zumal man die Holzelemente später für dauerhaften Wohnraum nutzen könne. Der Antrag fand jedoch keine Mehrheit – aus Kostengründen, wegen fehlender Infos zur Umsetzbarkeit und weil ad hoc keine Grundstücke für eine spätere dauerhafte Nutzung zur Verfügung stehen. Momentan sei Eile geboten, bei späteren Beschlüssen könne man sich Gedanken in diese Richtung machen. Die Freien Wähler haben im Nachgang zur Sitzung einen Antrag formuliert, wonach künftig bei vergleichbaren Entscheidungen Alternativen insbesondere im Blick auf ökologische Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit aufgezeigt werden sollen. Tatsächlich wird das Containerdorf wohl nicht die letzte Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt bleiben. Laut Haupt- und Personalamt kann es eine steigende Aufnahmeverpflichtung erforderlich machen, dass zusätzlich zum Standort am Weilerhau weitere herangezogen werden müssen.

Geflüchtet in Bund, Land und Stadt

Bund und Land

Wie das Filderstädter Haupt- und Personalamt mitteilt, wurden 2022 dem Bundesinnenministerium zufolge 1,2 Millionen Geflüchtete im Ausländerzentralregister registriert, davon mehr als eine Million Ukrainer. Zum Vergleich: 2015 und 2016 waren es in Summe 1,19 Menschen gewesen. Baden-Württemberg haben 2022 rund 161 000 Geflüchtete erreicht, davon 131 000 Ukrainer. Wie viele ukrainische Staatsbürger tatsächlich angekommen sind, ist unklar, da sie ohne Visum in die EU einreisen und sich in EU-Mitgliedstaaten des Schengen-Raums frei bewegen können.

Kommune

Filderstadt hat 2022 in Summe 628 Geflüchtete aufgenommen, davon 550 Ukrainer. In diesem Jahr muss die Stadt laut einer Prognose des Landratsamts weitere 253 Menschen beherbergen; 145 aus der Ukraine und 108 aus anderen Ländern wie Syrien oder der Türkei. Rein rechnerisch haben alle Anschlussunterkünfte in der Stadt eine Gesamtkapazität von 726 Plätzen, ohne Berücksichtigung sozialer Aspekte, die mitunter Belegungen einschränken. Ende Januar waren alle Heime in Filderstadt bis auf das neu erworbene Hotel in Bonlanden voll belegt.