Toofan und Naser Rostami kennen sich in Stuttgart bestens aus. Das Bild ist entstanden, bevor die Lage in ihrem Land derart eskalierte.

Verzweifelt verfolgen die Brüder Toofan und Naser Rostami von Stuttgart aus die Nachrichten über die Lage in Afghanistan. Sie sind von dort geflüchtet. Naser ist seit einem Angriff der Taliban gelähmt. Ergreifend ist nicht nur ihre Fluchtgeschichte.

Stuttgart - Eigentlich sollte dieser Text über den erstaunlichen Weg zweier Brüder aus Afghanistan ganz anders beginnen. Doch dann haben sich die Ereignisse überschlagen: Die Taliban haben in kürzester Zeit die Macht an sich gerissen. „Es ging alles so unfassbar schnell“, sagt Toofan Rostami, dessen Stimme gedämpft und voller Traurigkeit ist, ganz anders als beim Treffen vor einigen Tagen, als er noch so kraftvoll klang. Der 23-Jährige hat „schlaflose Nächte“ hinter sich.