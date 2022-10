To-go-Kaffeebar trotzt der Coronakrise Coffreez kommt an den Stuttgarter Marktplatz

Bei Coffreez gibt’s Becher aus Mais: In der Corona-Krise expandiert die Franchise-Kette mit To-go-Produkten. Am Stuttgarter Marktplatz eröffnet Firmengründer Stefan Gauß mit seiner Tochter den 17. Standort – in den ehemaligen Räumen der Bäckerei Reimann.