Geflüchtete aus der Ukraine in Esslingen

1 Im städtischen Servicepoint zwischen Bürgeramt und Waisenhofschule haben sich bereits rund 250 Menschen nach ihrer Flucht aus der Ukraine registrieren lassen. Foto: Roberto Bulgrin

Rund 300 Geflüchtete aus der Ukraine leben derzeit in Esslingen. Die Stadt will 1000 weitere Unterkünfte schaffen. Das wird aber bei weitem nicht reichen.















Link kopiert

Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine sind bislang etwa 300 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, nach Esslingen gekommen. „Das sind zumindest diejenigen, von denen wir wissen“, sagt der Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar. Gut 250 sind im Servicepoint erfasst worden, den die Stadt als erste Anlaufstelle eingerichtet hatte. Weitere 50 haben sich zumindest dort beraten lassen, berichtet Miriam Denninghaus, Abteilungsleiterin für Integration, bürgerschaftliches Engagement und Familie sowie Leiterin der neu geschaffenen Anlaufstelle. Etwa 1800 Menschen aus der Ukraine haben bisher im Landkreis Esslingen Zuflucht gesucht. Somit hat die Stadt Esslingen derzeit ihre Quote erfüllt: Gemäß ihrer Einwohnerzahl muss sie 17 Prozent der Geflüchteten, die im Kreis ankommen, in ihrer Stadt aufnehmen.