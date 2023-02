Gefechtsübungszentrum in Sachsen-Anhalt

1 Ein Puma-Schützenpanzer – naheliegend, dass Unfälle zwischen diesen Ungetümen übel enden können. (Archivbild) Foto: dpa/Swen Pförtner

Zwei Puma-Schützenpanzer stoßen auf einem Militärübungsgelände in Sachsen-Anhalt zusammen, zwölf Soldaten werden dabei verletzt. Offenbar war das Kriegsgerät mit hohem Tempo unterwegs.















Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Schützenpanzern vom Typ Puma sind am Mittwoch im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt (GÜZ) zwölf Soldaten verletzt worden. Einer habe schwere Verletzungen erlitten, wie ein Bundeswehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Schwerverletzte wurde demzufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrzeuge wohl mit höherem Tempo zusammengestoßen

Nach den vorliegenden Informationen waren die beiden Panzer mit höherem Tempo zusammengeprallt. Das GÜZ bei Gardelegen ist eine zentrale Ausbildungsstelle des Heeres für den Umgang mit dem schweren Waffensystem. Puma-Panzer wiegen je nach individueller Ausstattung bis zu 43 Tonnen.