1 Blaualgen-Warnhinweis: Aktuell betrifft die Warnung auch den Bärensee in Stuttgart. Foto: Veronika Kanzler/Veronika Kanzler

In den Stuttgarter Parkseen haben sich Blaualgen in Ufernähe gebildet. Menschen sollten jeglichen Hautkontakt vermeiden. Für Hunde können die sogenannten Cyanobakterien tödlich sein.

Stuttgart - In allen drei Vorderen Parkseen (Bärensee, Neuer See und Pfaffensee) haben sich aufgrund der sommerlich erhöhten Temperaturen in den vergangenen Tagen potenziell giftige Blaualgen gebildet. Dies erklärt die Stadt in einer aktuellen Pressemitteilung. Blaualgen sind Cyanobakterien, die wie Algen aussehen und sich in der Nähe der Ufer mit Schlierenbildungen und in Algenteppichen bilden.

Blaualgen können für Hunde tödlich sein

Hautkontakt mit dem Wasser ist unbedingt zu vermeiden und Hunde dürfen nicht an die Gewässer. Die Blaualgen können beim Menschen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschläge auslösen. Bei Hunden kann das sogar zum Tod führen. Die Bakterien kommen in Gewässern immer vor, ihre Konzentration steigt jedoch bei warmem Wetter häufig stark an. Das Stuttgarter Tiefbauamt weist zudem darauf hin, dass in allen Stuttgarter Seen ein generelles Badeverbot besteht.