Stuttgart und Region: Sommerhitze erhöht das Unfallrisiko

Bei Hitze kann der Fahrbahnbelag aufbrechen – ein Grund für die erhöhte Unfallgefahr.

An heißen Tagen passieren deutlich mehr Unfälle als im Sommer üblich. Das ergibt eine exklusive Analyse Zehntausender Verkehrsunfälle in der Region Stuttgart seit 2016. Die Gründe – und welche Rolle Radfahrer dabei spielen











Wenn am Samstag die Temperaturen in Stuttgart auf 33 Grad steigen, sind gut dreißig Verkehrsunfälle mit Verletzten zu erwarten. Das ergibt die Auswertung von fast 64 000 Unfällen mit Personenschaden in der Region Stuttgart zwischen 2016 und 2023. Analysiert man zudem die vom Deutschen Wetterdienst am Schnarrenberg gemessene Tageshöchsttemperatur, zeigt sich: Je heißer es wird, desto mehr Unfälle passieren.