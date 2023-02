Stuttgarter Influencerin sagt Deepfakes den Kampf an

1 Die Influencerin Jasmin Gnu hat genug von gefälschten Fotos, die von ihr im Netz kursieren. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Stuttgarter Influencerin Jasmin Gnu wehrt sich in einem Video gegen gefälschte Nacktbilder auf Internetplattformen wie Reddit. Sie ist kein Einzelfall.















Bilder und Videos bearbeiten geht heute so einfach: Den Kopf einer Person mit dem Smartphone ausschneiden, per App auf einen anderen Körper setzen – und das Ergebnis sieht täuschend echt aus. Woraus sich Freunde untereinander vielleicht einen Spaß erlauben, missbrauchen andere diese technischen Möglichkeiten, um ihre sexuellen Fantasien mit prominenten Personen auszuleben. So kursieren im Netz gefälschte Nacktbilder oder Fakepornos von Politikerinnen, Schauspielerinnen oder Influencerinnen, sogenannte Deepfakes, erzeugt durch Künstliche Intelligenz.