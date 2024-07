Gefährliches Insekt breitet sich aus: Behörde ruft zur Bekämpfung der Tigermücke im Kreis Esslingen auf

1 Die Tigermücke lässt sich anhand ihrer schwarz-weißen Musterung gut erkennen. Foto:

Für die Verbreitung der aggressiven Stechmücke, die Krankheitserreger übertragen kann, ist das Wetter geradezu ideal. Um die Ausbreitung zu verhindern, bittet das Landratsamt die Bevölkerung um Mithilfe.











Der winzige Plagegeist gilt als fliegendes Sicherheitsrisiko. Denn die Asiatische Tigermücke kann durch ihre Stiche mehr als zwanzig gefährliche Krankheitserreger übertragen, zum Beispiel das Dengue-, Zika- und West-Nil-Virus. Eigentlich ist das Insekt in tropischen und subtropischen Gebieten heimisch, doch auch in Deutschland breitet es sich allmählich aus. So wurde der Exot im Sommer 2023 erstmals im Landkreis Esslingen nachgewiesen, teilt die Kreisverwaltung mit.