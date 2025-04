An der Autobahn-Ausfahrt Böblingen/Sindelfingen: Mann wirft Bierdose auf die A81

1 Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Foto: Imago

Im dichten Feierabendverkehr schleudert ein Mann von einer Brücke herab eine Bierdose auf die A 81 bei Böblingen.











Die Polizei hat einen 28-Jährigen ermittelt, der eine Bierdose auf die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen geworfen haben soll. Zeugen hatten am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr beobachtet, wie sich ein Mann auf der Brücke an der Ausfahrt Böblingen/Sindelfingen über die Brüstung lehnte und die Büchse auf die Fahrbahn schleuderte, mitten in den starken Berufsverkehr. Ein Autofahrer rief sofort bei der Polizei an, worauf eine Streife den 28-jährigen Mann unweit der Brücke fand. Weil auf ihn die Beschreibung passte, nahmen sie seine Personalien auf. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht daher weitere Zeugen sowie Geschädigte des Vorfalls und bittet sie, sich zu melden. Die Telefonnummer lautet 0 70 31/69 70, die E-Mail-Adresse ist sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.