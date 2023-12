Gefährlicher Besitz von Waffen in Neuffen: Ohne Erlaubnis mit Waffen hantiert

Gefährlicher Besitz von Waffen in Neuffen

1 Die Polizei warnt vor unerlaubtem Hantieren mit Waffen in der Öffentlichkeit. Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Zwei Männer haben am Sonntag in Neuffen mit Waffen hantiert, ohne die Erlaubnis zu besitzen. Sie erwartet nun eine Anzeige. Ein Dritter filmte sie dabei.











Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Ein Zeuge hatte am Sonntag gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert. Er hatte beobachtet, dass die beiden Verdächtigen vor der Pforte einer Firma in der Daimlerstraße in Neuffen mit Waffen hantiert haben sollen. Ein Dritter soll sie dabei gefilmt haben.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten mit Schutzausstattung aus und nahmen die drei Männer vorläufig fest. In ihrem Wagen fanden die Beamten laut dem auch für den Kreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen eine Schreckschusswaffe, eine Soft-Air-Waffe, die wie eine Maschinenpistole aussah und ein Klappmesser. Die Waffen samt Munition stellten die Beamten sicher. Während Personen über 18 Jahre Schreckschusswaffen erlaubnisfrei erwerben und besitzen dürfen, ist für das Führen in der Öffentlichkeit eine behördliche Erlaubnis in Form eines sogenannten „kleinen Waffenscheins“ erforderlich.

Die Polizei warnt davor, in der Öffentlichkeit mit Softair-Waffen zu hantieren. Dies birgt ein enormes Gefahrenpotenzial. Denn andere Personen oder die Polizei müssen davon ausgehen, dass es sich um scharfe Waffen handelt. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer werden nun angezeigt. Vorerst durften alle drei das Revier verlassen.