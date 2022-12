1 Holzöfen sind eine Feinstaubquelle von vielen. Foto: imago/Thomas Trutschel

Wir atmen nicht nur Luft ein, sondern auch Feinstaub – mit teils tödlichen Folgen. Forscher erklären, wie die Partikel dem Körper schaden.















Dass Feinstaub schädlich für die Gesundheit ist, gilt als erwiesen. Hunderttausende Menschen sterben allein in Europa jedes Jahr vorzeitig an dieser Form der Luftverschmutzung, schätzt die Europäische Umweltagentur. Denn Feinstaub wirkt nicht nur auf die Lunge, in die wir ihn einatmen: Finden die Partikel einen Weg in die unteren Atemwege und gelangen in den Blutstrom, können sie im Körper Entzündungsreaktionen auslösen.