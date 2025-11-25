Gefährliche Körperverletzung?: Polizei ermittelt nach Reizungen durch Scherz-Spray an Schule in Nellingen

1 Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symoolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei ermittelt gegen zwei Kinder, die am Montag in Ostfildern (Kreis Esslingen) drei Mitschüler mit einem übelriechenden Spray besprüht und dadurch verletzt haben sollen.











Ein übel riechendes Spray hat am Montagmittag in einer Schule In den Anlagen in Nellingen (Kreis Esslingen) zu Augen- und Atemwegsreizungen und zu einem Einsatz der Polizei geführt. Zwei Kinder hatten gegen 13 Uhr mit einem Scherz-Spray im Gebäude gesprüht und damit drei Mitschüler verletzt, berichtet ein Sprecher.

Die betroffenen Kinder im Alter von zehn und elf Jahren hatten leichte Augen und Atemwegsreizungen erlitten, mussten aber nicht medizinisch behandelt werden.

Die Polizei konnte die beiden Verursacher im Alter von elf und zwölf Jahren ausfindig machen. Die eingesetzten Beamten informierten anschließend die Eltern über den Vorfall und beschlagnahmten das Spray. Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.