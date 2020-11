Gedränge an der Tälesbahn

1 In der Tälesbahn, hier bei der Abfahrt im Bahnhof von Nürtingen, ist es ausgerechnet zu Corona-Zeiten noch enger als sonst. Foto: Horst Rudel

Auf der vor allem von Schülern genutzten Tälesbahn, die zwischen Nürtingen und Neuffen verkehrt, ist ein Triebwagen ausgefallen. Das führt zu Gedränge in den Stoßzeiten.

Nürtingen - Weil ein 700 PS starker Triebwagen am Stock geht, müssen die Berufspendler und Schüler, die mit der Tälesbahn aus dem Neuffener Tal zu ihren Betrieben oder den weiterführenden Schulen nach Nürtingen fahren, in den verbliebenen drei Triebwagen enger zusammenrücken. In Corona-Zeiten lässt das vor allem bei den Eltern der Schulkinder die Alarmglocken schrillen.