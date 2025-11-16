1 An der Unfallstelle versammelten sich Menschen um an den 32-Jährigen zu erinnern, und um Forderungen zu stellen, die den Verkehr sicherer machen sollen. Foto: Blaulichtzentrale.de/ Kevin Lermer

In Esslingen erinnern Menschen am Sonntag an einen 32-Jährigen, der im Juli 2024 bei einem Verkehrsunfall getötet wurde. Bei einer Kundgebung an der Unfallstelle spricht sein Bruder.











In Esslingen haben Menschen am Sonntag an einen 32-Jährigen erinnert, der im Juli 2024 beim Überqueren einer Landesstraße von einem Motorradfahrer tödlich verletzt worden war.

Gegen 14 Uhr führte eine Trauerradtour des Allgemeinen deutschen Fahrradclubs (ADFC) und des Verkehrsclub Deutschland von der Gaststätte Froschkönig in der Landhausstraße 59 zur Unfallstelle an der Kreuzung L1150/Aichschiesser Wegeinen. Dort wurde ein Geisterfahrrad aufgestellt – ein weißes Fahrrad, das mit Blumen und Kerzen an den 32-Jährigen erinnert.

Bruder spricht bei Kundgebung an Unfallstelle

Anschließend gab es an der Unfallstelle eine Schweigeminute und eine Kundgebung. Der Bruder des Verstorbenen sagte dabei: „Der Grund meines Kommens ist schmerzhaft. Mein Bruder ist infolge eines Verkehrsunfalls gestorben. Ein Ereignis, das unser Leben ohne jede Vorwarnung für immer verändert hat.“

Bei der Kundgebung wurden auch Forderungen gestellt, die den Verkehr sicherer machen sollen – beispielsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung und die Einrichtung einer Querungsinsel am Altbacher Weg sowie mehr Geschwindigkeitskontrollen.

Die Trauerfahrt fand am weltweiten Gedenktag für Straßenverkehrsopfer statt, der jährlich am dritten Sonntag im November begangen wird.