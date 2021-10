1 Paul Celan las in den 1950-Jahren gleich zweimal in Esslingen. Foto: dpa/Willi Antonowitz

Die Lyrik-Bühne würdigt den Dichter Paul Celan und erinnert an seine beiden Lesungen in Esslingen. Sie lädt zu einer Gedenkmatinee ein, die am Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr im Alten Rathaus in Esslingen beginnt















Esslingen - Paul Celan zählt zu den herausragenden deutschsprachigen Dichtern der Nachkriegszeit. Er schuf Werke von Weltgeltung – allen voran seine „Todesfuge“, die bis heute als eines der bewegendsten lyrischen Mahnmale gilt, die das unmenschliche Grauen der nationalsozialistischen Judenvernichtung vor dem Vergessen bewahren. Was vielen heute weniger geläufig ist: Paul Celan war Mitte der 1950er-Jahre zweimal auch in Esslingen zu Gast. Daran erinnert die Lyrik-Bühne mit einer Gedenkmatinee, die am Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr im Alten Rathaus beginnt.