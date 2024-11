Gedenkfeier für Stephan Dabbert: Der Rektor, der die „Kunst der Integration“ beherrschte

1 Landeswissenschaftsministerin Petra Olschowski hat Stephan Dabbert in verschiedenen Positionen kennengelernt. Foto: Universität Hohenheim

Anfang Oktober starb der Rektor der Universität Hohenheim, Stephan Dabbert. Nun hat die Hochschule ihren langjährigen Rektor mit einer Gedenkfeier gewürdigt.











Link kopiert

Menschlich und bescheiden, von großer Leidenschaft für die Wissenschaft erfüllt, versehen mit der Gabe kluger Vorausschau, so haben Rednerinnen und Redner den am 1. Oktober nach schwerer Krankheit verstorbenen Stephan Dabbert beschrieben. Am Freitagnachmittag würdigte die Universität Hohenheim ihren langjährigen Rektor mit einer Gedenkfeier im Audimax, an der rund 550 Personen teilnahmen.