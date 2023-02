1 Der Russische Chor Esslingen umrahmt die Feier musikalisch. Foto: Peter Stotz

Ein Jahr Krieg in der Ukraine hat bereits Hunderttausende an Toten und Verletzten gefordert, ganze Regionen sind verwüstet, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Stadt Esslingen und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) hatten deshalb zu einer Gedenkveranstaltung in die Stadtkirche St. Dionys eingeladen. Dabei sicherten sie den Geflüchteten in der Stadt ebenso wie den Menschen in der Ukraine Hilfe zu.