Gedenken an Papst Franziskus: Gottesdienste für verstorbenes Kirchenoberhaupt

1 Papst Franziskus ist am Ostermontag verstorben. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

Kirchengemeinden im Landkreis Esslingen gedenken des verstorbenen Papstes. In Gottesdiensten wird für den Verstorbenen gebetet. In vielen Orten werden die Kirchenglocken geläutet und Trauerbeflaggung gehisst.











Link kopiert

Zum Tod von Papst Franziskus wird es im Landkreis Esslingen Gedenkgottesdienste geben. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war am Ostermontag verstorben.

Im Dekanat Esslingen-Nürtingen wird für den verstorbenen Papst gebetet. Nach Angaben des Dekanats sind bisher folgende Termine bekannt: Am Dienstag, 22. April, um 18.30 Uhr gibt es in St. Johannes in Nürtingen, am Mittwoch, 23. April, um 9 Uhr in Maria Königin in Kirchheim und am Samstag, 26. April, um 18.30 Uhr in Maria Hilf in Grötzingen Gedenkgottesdienste.

Trauerbeflaggung und Glockenläuten im Kreis Esslingen

Einzelne Kirchengemeinden würden im Laufe der Woche verschiedene Liturgien anbieten, heißt es von Seiten des Dekanats. Falls weitere Gedenkgottesdienste gemeldet werden, würden sie auf der Homepage des Dekanates unter www.kirche.es veröffentlicht. Bereits am Dienstag hätten in vielen Kirchengemeinden um 12 Uhr die Kirchenglocken für den verstorbenen Papst geläutet, wird weiterhin mitgeteilt. Wo es möglich sei, werde dies auch in den kommenden Tagen geschehen. An manchen Orten sei Trauerbeflaggung gehisst worden.

Dekan Volker Weber würdigte den Verstorbenen als einen Papst, „der eigene Zeichen gesetzt und den Stil der Kirche verändert habe“: „Durch seine Demut, sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und seine offene Art berührte er die Herzen vieler Menschen weltweit.“ Besonders würdigt der Dekan Franziskus Einsatz für die Armen, Menschen auf der Flucht, für Frieden und Umweltfragen. Der verstorbene Papst habe neue Impulse gesetzt und die Tür zu Veränderungen in der katholischen Kirche aufgestoßen, „auch wenn vieles an Reformen unvollendet blieb. Möge sein Vermächtnis weiterleben und uns alle dazu anregen, weiterhin in seinem Sinne zu handeln“.

Papst Franziskus hatte noch am Ostersonntag mit letzter Kraft den österlichen Segen „Urbi et Orbi“, der Stadt Rom und dem Erdenkreis, gespendet und hatte sich mit dem „Papamobil“ über den Petersplatz fahren lassen, um den Menschen dort nahe sein zu können.

Gedenkgottesdienste für den verstorbenen Papst Franziskus werden unter www.kirche.es veröffentlicht.