Gedenken an NS-Opfer in Esslingen: Die Stolpersteine sollen nie verblassen

Gedenken an NS-Opfer in Esslingen

1 Wind und Wetter machen die Stolpersteine mit der Zeit stumpf – sie müssen gelegentlich gereinigt und aufpoliert werden. Foto: Roberto Bulgrin

66 Stolpersteine erinnern in Esslingen an Opfer der NS-Zeit. Der Verein Denk-Zeichen pflegt solche Orte des Gedenkens und setzt dabei auch auf junge Menschen. Wer mehr über die Geschichten hinter den Namen erfahren will, kann sich im Internet informieren.











66 Stolpersteine erinnern in Esslingen an das unsägliche Leid, die Verfolgung und Ermordung zahlreicher Frauen und Männer, die während der NS-Zeit zu Opfern einer unmenschlichen Ideologie wurden. Jede dieser knapp zehn mal zehn Zentimeter großen Messingtafeln, die in Wege und Plätze eingelassen werden, steht für ein Schicksal. Und jede Lebensgeschichte, die hinter einem Namen steht, kann helfen, dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte greifbar zu machen. Der Künstler Gunter Demnig hat seit Anfang der 90er Jahre mehr als 100 000 Stolpersteine geschaffen, die an NS-Opfer erinnern. In Esslingen steht der Verein Denk-Zeichen hinter diesem Projekt. Seine Mitglieder sorgen dafür, dass jedes Jahr weitere Orte des Gedenkens hinzukommen. Dem Verein ist es ein Anliegen, dass die Erinnerung nie verblasst.