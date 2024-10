Gedenken an getötete Mutter und ihre Söhne: Trauermarsch mit Kerzen für die drei Toten von Weil

Das Entsetzen und die Anteilnahme sind groß. Nach dem tragischen Unfall in Esslingen, bei dem eine Mutter und ihre beiden Söhne von einem Auto tödlich erfasst wurde, plant die italienische Gemeinde einen Trauerzug mit Kerzen.











Der Pastoralrat der katholischen Kirche in der Pliensauvorstadt und die italienische Gemeinde Esslingen laden am Dienstag, 29. Oktober, 18 Uhr zu einem Gebet für die Unfallopfer von Weil in die Kirche St. Elisabeth ein. Die Mutter und ihre beiden kleinen Söhne waren auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und getötet worden. Exakt eine Woche nach dem Unfall wird für sie ein Rosenkranz gebetet. Anschließend ist geplant, dass der Trauerzug mit brennenden Kerzen von der Kirche St. Elisabeth zu dem Unglücksort beim Sportpark Weil läuft. Bei schlechtem Wetter bleibt man in der Kirche. Kerzen sollten bitte selbst mitgebracht werden. „Wir wollen ein Zeichen der Liebe geben. Nach solch einem dunklen Ereignis möchten wir einen Funken Licht und Hoffnung geben“, heißt es in der Ankündigung der katholischen Gemeinde.