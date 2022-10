Geburtstagskonzert in Lichtenwald

1 Chorleiterin Constanze Seitz (rechts)und Jugendleiterin Melanie Philippek bei der Chorprobe im Bürgerzentrum. Foto: /Peter Stotz

Der Lichtenwalder Kinder- und Jugendchor Chorälchen bringt mehr als 100 junge Sängerinnen und Sänger auf die Bühne.















Der Gesangverein Frohsinn Lichtenwald stellt in der Region eine Ausnahmeerscheinung dar. Dabei sticht vor allem der Kinder- und Jugendchor Chorälchen hervor. Nach dem Start vor zehn Jahren mit einer Gruppe von zwölf Kindern versammelt die Chorleiterin Constanze Seitz mittlerweile mehr als 100 junge Sängerinnen und Sänger im Alter von vier bis 18 Jahren auf der Bühne. Am Samstag, 22. Oktober, treten die Chorälchen bei einem Festkonzert in der Mehrzweckhalle Lichtenwald auf.

Noch vor etwa zehn Jahren stand es nicht zum Besten um den im Jahr 1920 als Männerchor gegründeten Gesangverein Frohsinn Lichtenwald. Im Jahr 2011 hatten die Sänger des Männerchors aus Altersgründen die Notenblätter beiseite gelegt, der Frauenchor war bedenklich geschrumpft und Nachwuchs war nicht in Sicht. Dem Traditionsverein drohte das Aus.

Dem Verein neues Leben eingehaucht

Die Lichtenwalderin Constanze Seitz, professionelle Sängerin und Chorleiterin, mochte den Niedergang nicht akzeptieren und konzipierte einen Neubeginn ganz von unten, mit einem Kinderchor. Wichtige Mitstreiter für das Vorhaben, so den Verein wieder zu beleben, fand Seitz im Vorstandsteam mit der Vorsitzenden Petra Hemming und der Jugendleiterin Melanie Philippek.

„Jedes Kind singt gerne, man muss es nur begeistern. Man muss als Chorleiter die Stimmung der Kinder interpretieren, um die passenden Stücke für die Gruppe zu finden, dann ist der Spaß garantiert“, sagt Seitz. Unter dieser Maßgabe startete die Chorleiterin vor zehn Jahren mit zwölf Kindern, übte mit ihnen Kinderlieder, aber auch Popsongs ein. Das Projekt sprach sich schnell herum, ältere Geschwister wollten mitsingen, die Kindergärten und die Schule zogen mit. Mittlerweile sind es mehr als 100 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren, die in vier Altersgruppen singen und auch gemeinsam auf die Konzertbühne treten. Seit dem vergangenen Frühjahr hat der Verein eine Tanzabteilung, und so wird in den Chorproben auch getanzt.

Die Chorälchen haben bereits viele Konzerte absolviert, mehrere Musicals gestaltet, an Festen und Veranstaltungen mitgewirkt. Zusammen mit den Lichtenwalder Kindergärten wurde eine Kinderlieder-CD, eine weitere CD mit dem Onnenchor Stuttgart produziert. Mit diesem Chor gab es Auftritte unter anderem in der Liederhalle Stuttgart, die Lichtenwalder Kinder sangen zur Eröffnung des Stuttgarter Weihnachtsmarkts und mit dem Oratorienchor Plochingen.

Ein motiviertes Umfeld unterstützt die Kinder und Jugendlichen

„Bei uns singen außergewöhnlich viele Kinder und Jugendliche. Aber da hat ein kleiner Ort klare Vorteile. Die Wege sind kurz, man kennt sich, unter Nachbarn und Freunden spricht sich ein gutes Projekt schnell herum“, erklärt Constanze Seitz. Mit entscheidend sei allerdings auch ein begeisterungsfähiges Umfeld und „ein motiviertes und engagiertes Team“. So haben sich im Verein Elternteams gebildet, die die Auftritte mit gestalten. Eine Modedesignerin leitet das Kostümteam, Künstler kümmern sich um das Bühnenbild, die Kulissen und die Maske. Der Musiker Edgar Holl und Eltern haben eine Begleitband auf die Beine gestellt.

„Ich liebe es, Kinder für die Musik zu begeistern, ihnen die Wunder und Möglichkeiten zeigen, die Musik ermöglicht. Ich möchte ihnen die Liebe zur Musik für ihr Leben mitgeben, außerdem stimmt es sehr fröhlich, singende Kinder zu sehen“, sagt die Chorleiterin Constanze Seitz.

Das Geburtstagskonzert findet am Samstag, 22. Oktober, um 17.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Lichtenwald statt. Neben dem Kinder- und Jugendchor wird auch ein Projektchor aus etwa 50 Sängerinnen und Sängern auftreten. Karten gibt es per E-Mail unter karten@frohsinn-lichtenwald.de oder unter Telefon 07153/50 19 327.