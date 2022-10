1 Bonnie Tyler (mit Filippo Strocchi, der den Krolock spielt) ist nach Stuttgart gereist, um für die Vampire ein ganz ungewöhnliches Ständchen zu singen, das laut Stage eine „Weltpremiere“ ist. Foto: /

Sie ist ein Synonym für das Wort Rockröhre: Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist zum 25. Geburtstag des Erfolgsmusicals „Tanz der Vampire“ am Donnerstag nach Stuttgart gereist. Wir haben sie bei den Proben für die Jubiläumsgala getroffen.















Ihre rauchige Stimme und die blonde Mähne sind ihr Markenzeichen: Mit dem Hit „Total Eclipse of the Heart“ von John Steinman landete die heute 71-jährige Bonnie Tyler einen Welterfolg – genau mit jenem Song, der in dem Musical „Tanz der Vampire“ mit anderem Text beim Publikum Gänsehaut erzeugt. Schon bei der Stuttgart-Premiere der Polanski-Show vor 22 Jahren war die Sängerin aus Wales dabei. Am Donnerstag reiste sie zur Jubiläumsgala an, um mit Krolock-Darsteller Filippo Strocchi nach der regulären Vorstellung zum 25. Geburtstag des Musicals (Premiere war 1997 in Wien) ein Duett zu singen. Wir haben die beiden mit äußerst guter Laune bei den Proben vor ihrem gemeinsamen Auftritt getroffen. Eine „Weltpremiere“ hat die Stage Entertainment für den Abend im Zugabenteil angekündigt.

Neue Choreografie für die Zugabe bei der Jubiläumsgala

Der Wahl-New Yorker Dennis Callahan, der ganz wesentlich am Erfolg der Uraufführung von „Tanz der Vampire“ in Wien beteiligt und auch für die deutsche Erstaufführung als Herr des Tanzes in Stuttgart verantwortlich war, hat die Extra-Szene mit Bonnie Tyler, Filippo Strocchi und dem Ensemble choreografiert, die am Donnerstagabend als Zugabe aufgeführt wird – wohl nur einmal in dieser Zusammensetzung. Stage-Sprecher Stephan Jaekel war schwer beeindruckt, „wie schnell“ das bei Callahan geht.

Warum das Grusical gerade in Stuttgart so erfolgreich ist? Stage-Chefin Uschi Neuss hat eine Vermutung. „Als die Show 2000 nach Stuttgart kam, steckte das Musical nach der Stella-Insolvenz in einer Krise“, sagt sie, „da wurde die Show von Stuttgart so stark umarmt, dass daraus wohl eine ewige Liebe geworden ist.“ Eine „Win-win-Situation“ entstand: Wenn das Publikum tobt wie in Stuttgart, wird die Show umso besser.

Bis über 2400 Aufführungen der Vampire in Stuttgart

Im Publikum der Jubiläumsgala sitzt Kevin Tarte, der erste Krolock von Stuttgart. Er erinnert sich an eine „Wahnsinnszeit“. Kein anderes Musical ist in Stuttgart so erfolgreich. In drei Spielzeiten hat es die Show, die sich zwischen Rock und Operette bewegt,in der dunkle Seiten und sexuelles Verlangen stecken, aber auch Witz und überraschende Effekte, seit März 2000 auf über 2400 Aufführungen in Möhringen gebracht. Bis August wird die Show gespielt, ehe sie dann pausiert und auch in kein anderes deutschen Theater wechselt. „Vampire sind aber unsterblich“, betont Stage-Chefin Uschi Neuss, „irgendwann kommen sie garantiert zurück.“