Geburten 2025: „Immer dieselben“ – das sind die beliebtesten Vornamen in Esslingen

Alles bewährte Namens-Klassiker: Wenig überraschend sind die beliebtesten Vornamen, die Eltern in Esslingen ihrem Nachwuchs im vergangenen Jahr gegeben haben. Auch in der Stadt folgt man größtenteils dem Bundestrend. Warum auch nicht? Immerhin führen Esslingens beliebteste Vornamen schon seit Jahren regelmäßig deutschlandweit das Namensranking an. Wer kann bereits erraten, um welche es geht?

„Es ist schon faszinierend, dass die beliebtesten Vornamen immer dieselben sind,“, sagte der norddeutsche Vornamens-Experte Knud Bielefeld gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa. Bielefeld erstellt jährlich ein Ranking für ganz Deutschland. Für die bundesweite Auswertung haben Bielefeld und sein Team bis Ende Dezember die Geburtsmeldungen von etwa 40 Prozent der in Deutschland geborenen Babys ausgewertet. Seit 2022 waren immer wieder Emilia und Noah auf dem 1. Platz gelandet. Und das waren auch die beliebtesten Vornamen in Esslingen im Jahr 2025, wie die Stadtverwaltung vermeldet. Emilia heißen zehn neugeborene Mädchen und Noah wurden 16 kleine Jungs genannt.

Viele Babys in Esslingen haben mehrere Vornamen

Insgesamt seien im vergangenen Jahr 1703 Neugeborene dem Standesamt gemeldet worden. Eine kleine Überraschung gibt es aber doch: Im neuesten bundesweiten Ranking, das Bielefeld Ende vergangenen Jahres veröffentlich hat, führt bei den Mädchen der Name Sophia die Liste an. Dieser Name hat es in Esslingen nicht einmal in die Top Sechs geschafft: Emma, Lina und Marie wurden jeweils neun Mal vergeben, Charlotte und Emily je acht Mal. Bei den Jungs folgen im Esslinger Ranking auf Noah die Vornamen Emil und Leon (beide 13 Mal vergeben) und Elias und Luca (je zwölf Mal).

Interessant ist auch, wie die Stadt Esslingen vermeldet, dass 587 Kinder zwei Vornamen haben, 43 Babys drei und zwei Jungs haben vier Vornamen.