1 Die Hebammen Christine Schleifenheimer (links) und Mona Landsgesell (rechts) unterstützen im Kreißsaal des Esslinger Klinikums Schwangere bei der Geburt – mit Sicherheitsabstand. Foto: Roberto Bulgrin

Zwei Hebammen des Esslinger Klinikums berichten – Sicherheitsabstand und Isolierstation

Esslingen - Es gibt viele Wunder – auch in Zeiten der Pandemie. Die Geburt eines Kindes gehört dazu, vor allem für die Eltern und die Hebammen. Am Klinikum Esslingen geht für die Geburtshelfer trotz Corona der Alltag weiter – mit Einschränkungen. „Für die Frauen hat sich am meisten verändert, dass ihre Begleitperson außerhalb der Klinik warten muss, bis zur Geburt“, sagt Christine Schleifenheimer, die Kreißsaalleiterin. „Wir geben der Begleitung, das ist meist der Vater, dann Bescheid, dass er direkt zur Geburt in den Kreißsaal kommen kann.“ Dann gilt es für den werdenden Vater rechtzeitig und ausgestattet mit einem Mundschutz vor Ort zu sein. „Manchmal geht die Geburt schneller, während die Begleitperson noch das Auto parken muss“, sagt die 34-Jährige. Das sei aber auch vor der Pandemie vorgekommen. Wenn der Vater angerufen wird, seien die Schwangeren bereits in der Phase der Geburt, in der sie nicht mehr telefonieren können. „Es liegt uns am Herzen, dass wir die Väter rechtzeitig informieren“, so Schleifenheimer. Zu Beginn der Pandemie gab es eine bestimmte Angst, die die Schwangeren hatten. „Ihre allergrößte war, dass gar keiner mehr zur Geburt mit darf“, so Christine Schleifenheimer. „Da kann ich alle beruhigen. Wir setzen uns dafür ein.“ Sie und ihre Kollegin Mona Landsgesell, stellvertretende Leiterin des Kreißsaals und Hebamme, sehen positive und negative Seiten dieser Einschränkungen.