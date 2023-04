175 Jahre Schwäbischer Turnerbund Turnen und rebellieren – wie eine Bewegung in Esslingen ins Rollen kam

Am 1. Mai 1848 treffen sich in Esslingen 29 Turngemeinden, um den Schwäbischen Turnerbund zu gründen. Im Zentrum: der Anwalt Theodor Georgii. 175 Jahre später treiben zwar keine Revolutionsgedanken mehr die Turner an. Aber der Sport ist noch immer politisch.